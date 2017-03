Inhijsen laatste twee opgeknapte vloeddeuren van Stevinsluis in Den Oever verloopt soepel

Foto HollandMediaCombinatie/Martijn Gijsbertsen Een enorm tandwiel voor het openen en sluiten van de sluisdeuren wordt aan een laatste inspectie onderworpen. Bekijk Fotoserie

DEN OEVER - Het inhijsen van twee vloeddeuren in de Stevinsluis nabij de Afsluitdijk in Den Oever, de laatste van twaalf exemplaren die in opdracht van beheerder Rijkswaterstaat zijn opgeknapt, is wel even wat anders dan het afhangen van een deur thuis.

Door Martijn Gijsbertsen - 15-3-2017, 16:15 (Update 15-3-2017, 16:15)

Toch verliep de operatie met een megakraan, duikploeg onder water en begeleidende technici aan de wal gisteren opvallend soepel: binnen de voorgeschreven tijd, tussen acht en acht uur, was het karwei geklaard. Daarna kon de stremming van de scheepvaart weer...