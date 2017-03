’Er staat soms zelfs een wachtrij voor onze neus’

Foto HMC/Richard Zut Met winkelwagentjes in de rij om te stemmen bij het nieuwe stembureau in de Albert Heijn-supermarkt van Warmenhuizen. Niet iedereen is blij met deze nieuwe locatie. Bekijk Fotoserie

WARMENHUIZEN - De verkiezingsopkomst op de nauwelijks honderd meter van elkaar gelegen stembureaus van Warmenhuizen is groter dan anders. In het Dorpshuis hadden rond de middag reeds 700 mensen hun stem uitgebracht, en bij de nieuwe locatie in de Albert Heijn-supermarkt aan het Theresiaplein stond de teller om twaalf uur op ruim 500.

Door Richard Zut - 15-3-2017, 13:55 (Update 15-3-2017, 13:55)

Boosheid over stembureau in Albert Heijn supermarkt; schoolklassen op bezoek in Sint Maartensbrug

Yde Dekker van dit nieuwe stembureau: ,,We hebben de stellige indruk dat er hier meer mensen komen stemmen dan in zorgcentrum Angelapark. Hangt ook af van het mooie weer, maar we gaan toch wel richting 70 procent denk ik.’’

Marianne Leijen van stembureau Dorpshuis zegt ook dat het drukker is dan anders, en dat zij en haar ploeg geen moment stil zit: ,,Er staat soms zelfs een wachtrij voor onze neus. Ik denk dat we 70 procent opkomst wel gaan halen, ja. Tot nu toe zijn we dus erg tevreden over de opkomst.’’

Terug naar de nieuwe stemlocatie in de supermarkt waar de stemhokjes in de hoek pal naast de entree van de slijterij staan. Daar roept een verontwaardigde Warmenhuizer Aad Vrayman (70) tegen de mensen achter de tafel (Yde Dekker, Gerda Barsingerhorn en Anton Bruin) dat dit stembureau dicht moet. ,,En wel per direct! Want een stembureau oip deze plek is niet normaal. Er hangen camera’s aan het plafond en daardoor voel ik me hier onvrij om te stemmen. Het is manipulatief. Dit noem ik geen privacy meer! Bovendien is het koppelverkoop. Vanochtend heb ik per mail een klacht ingediend bij de gemeente.’’

Yde Dekker reageert: ,,Ik heb zelf de beelden bekeken, en de stemhokjes staan in een dode hoek en zijn niet te zien.. Ook de gemeente heeft dit vooraf al bestudeerd, dus die angst is ongegrond hoor.’’

In Sint Maartensbrug staat het stembureau in dorpshuis De Uijtkijk. Om half 12 waren daar 260 stemmen geregistreerd. Voorzitter Jan Prij: ,,We zitten op bijna 33 procent en dat is meer dan anders, ja. Als je gaat plussen denk ik dat we de 65 procent wel gaan halen, ja. Alles werkt ook mee, hè? Zelfs het weer. Het is beslist geen CDA-weer!’’, lacht Prij.

,,Leuk was ook het bezoek van twee schoooklassen van obs De Brug. Die kwamen bij ons kijken hoe het er nou aan toegaat op zo’n stembureau. Zo leuk, ze hadden een verkiezingsproject en hadden zelfs ’eigen lijsttrekkers’ meegenomen’’, aldus Angelique van Wijk.