Al voor half acht stemmers in Breezand

Foto HMC Drukte in het stembureau in De Caroussel.

BREEZAND - In Breezand deden de stembureaus woensdagochtend goede zaken. Aan het Ceresplein waren voor twaalf uur ’s middags al meer dan vierhonderd mensen geweest. In De Caroussel tweehonderd stemmers.

Door Lydia Jasper - 15-3-2017, 13:49 (Update 15-3-2017, 13:49)

De Caroussel is een van de kleinere bureaus in de gemeente Hollands Kroon. ,,We zitten hier alleen maar met landelijke verkiezingen’’, weet Jos van Kuijeren te vertellen. Hij bemant met Ine Ariëns, Piet Duivestein en Cindy Sijmonsma de plek.

Opvallend is dat er voor half acht al mensen klaar stonden met hun stempas. Maar die moesten toch even geduld hebben tot het bureau open zou gaan. ,,De bups kwam tussen negen en elf uur; 130 mensen.’’

Een paar keer mocht er niet worden gestemd. Voorzitter Cindy Sijmonsma: ,,Iemand toonde zijn kentekenbewijs in plaats van zijn rijbewijs. Twee keer kregen we een biljet waarin iemand zichzelf op de achterzijde had gemachtigd om te stemmen terwijl daar de stem van de ander had moeten staan.’’

Het leeuwendeel van de stemmers komt uit Breezand, maar ook melden zich mensen uit Wieringen in De Caroussel. ,,Zo kregen we hier een Japanner die in Hippolytushoef woont. Iemand uit Westerland had een ander gemachtigd, omdat hij op vakantie was in Australië.’’