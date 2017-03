Misschien heeft de hond de stempas van Aris Spijker uit Petten opgegeten

Foto Hollandmediacombinatie/Marten Visser Van der Zon praat met de agent, terwijl opnieuw een kiezer zich meldt op het stembureau van Petten.

PETTEN - ,,Ik dacht legitimeren en klaar.’’ Maar zo werkt het dus niet op het stembureau anno 2017.

Door Marten Visser - 15-3-2017, 11:19 (Update 15-3-2017, 11:19)

En dus moet de 88-jarige Aris Spijker uit Petten woensdagmorgen onverrichterzake het stembureau in het kerkje van zijn woonplaats verlaten. Hij heeft namelijk geen stempas bij zich. En dan is stemmen er dus niet bij.

Geen idee waar die vermaledijde stempas is, zegt Spijker, die veertig jaar melkboer in het kustdorp is geweest. ,,Ik zal ’m wel kwijt zijn. Maar het kan ook best zijn dat de hond ’m heeft opgegeten.’’

Bakkie koffie

Thuis nog maar even zoeken dan? ,,Nee. Ik zou niet weten waar. Het is jammer, ik ga altijd stemmen. Maar goed, het is niet anders. Ik ga nu lekker een bakkie koffie halen in het DOP.’’ Het dorpsontmoetingspunt bedoelt hij, direct naast de kerk. Ouderen komen er drie keer per week samen om lekker bij te kletsen.

In het Pettemer stembureau is het druk. Voor tien uur zijn er al zo’n 190 stemmers geweest. ,,Het loopt de hele tijd door’’, zegt Sjaak van der Zon, met zijn 24 jaar een van de jongere stembureauleden van Schagen. ,,Ik vind het interessant. Ben al eerder een keer lid geweest en ik heb ook twee keer geholpen met het tellen van de stemmen.’’

Agent

Het is geen wonder dat het zo druk is in het kerkje, zegt één van zijn collega’s achter de tafel. ,,Dit is natuurlijk het leukste stembureau van de gemeente.’’

Een agent komt even poolshoogte nemen. Hij meldt Van der Zon dat de politie wat meer controle houdt, vanwege de onrustige situatie met onder meer de Turken. Landelijk beleid. En voor de mensen van het stembureau een lekker gevoel.

,,Ik vind het wel goed dat ze dit doen’’, zegt Van der Zon. Al ligt het ook volgens hem niet voor de hand dat er in de rustige gemeente Schagen gekke dingen gaan gebeuren.