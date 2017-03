Snel stemmen in Schagen voordat zoon wordt geboren in ziekenhuis van Alkmaar

SCHAGEN - Het overgrote deel van de bewoners van de gemeente Schagen ligt nog riant op één oor, als woensdag het eerste stembiljet de bodem van de stembus raakt.

Door Marten Visser - 15-3-2017, 6:39 (Update 15-3-2017, 6:39)

Om exact elf minuten over vijf in de ochtend laat Erwin Hof uit Schagen zijn stembiljet in de bus glijden bij het nieuwe stembureau voor het NS-station. Het wordt een heuglijke dag voor hem en zijn vrouw Cami Lee: vandaag gaat hun zoon ter wereld komen. ,,Ik heb net mijn vrouw afgeleverd in het ziekenhuis in Alkmaar’’, zegt Hof. ,,Net voor vieren was ik daar. Ik dacht: nog snel even stemmen en dan weer terug.’’

Vliezen

Snel even stemmen? Moet hij niet bij zijn vrouw zijn dan? Zo’n bevalling wil je toch niet missen? Gaat ook niet gebeuren, lacht Hof. ,,Ze gaan straks om zeven uur de vliezen breken. Het is gepland. Ze is nu 42 weken en twee dagen, er is afgesproken dat ze haar vandaag gaan inleiden. Dus ik kan nu stemmen en dan ben ik nog ruim op tijd weer terug in het ziekenhuis.’’

Je zou ook kunnen denken: dan maar een keer niet stemmen? Op zo’n bijzondere dag? ,,Ik vind dat je moet stemmen als je kan. Vorige keer kon ik niet stemmen. Toen zat ik in Afghanistan. Daar werkte ik als aannemer in dienst van het leger. Daarom ga ik nu wel.’’

Zijn stem gaat naar de PVV. ,,Iemand als Wilders, die zoveel opgeeft voor zijn land, die constant bewaking heeft, die krijgt mijn stem. Hij mag eens laten zien wat ie kan presteren met zijn grote mond. Al moet ik zeggen dat ik het lang niet met al zijn standpunten eens ben.’’

Piratenpartij

Ook Bernd Bruggeman is er vroeg bij. Hij moet met de eerste trein van 5.21 uur naar Haarlem. Naar zijn werk. Wat doet-ie daar? ,,Treinen bouwen...’’ Bruggeman gooit als tweede zijn biljet in de bus. Hij maakt een bijzondere keuze: de Piratenpartij. En nee: niet omdat op internet allerlei filmpjes circuleren waarop de fraai geboetseerde lijsttrekker Ancilla van der Leest van die partij uit de kleren gaat. ,,Nee. Ik stem op de Piratenpartij omdat dat de enige partij is die zich serieus bezig houdt met nieuwe technologie. Dat is erg belangrijk.’’

Van Kampen

Burgemeester Van Kampen is bij het stembureau op het station, dat voor het eerst is ingericht, aanwezig om vroege kiezers welkom te heten. Ze voorziet de mensen die het stembureau runnen van gevulde koeken. Koffie wordt later die ochtend geleverd door Smultaria, zo heeft de gemeente geregeld. ,,Het is belangrijk dat mensen gaan stemmen’’, zegt Van Kampen. ,,Daarom hebben we dit stembureau hier neergezet voor bewoners die vroeg met de trein willen.’’ Zelf doet ze uiteraard ook haar ’democratische plicht’ door als derde in de gemeente te stemmen.

Volgens Linda Tan, bij de gemeente Schagen coördinator van de verkiezingen, kan de opkomst vandaag wel eens flink hoog zijn. In totaal 120 inwoners vroegen bij de gemeente een speciale stempas aan, zodat ze in een andere gemeente hun stem kunnen uitbrengen. ,,Dat is enorm veel, hebben we nog nooit gehad. Daaruit leid ik af dat de verkiezingen echt leven. Het zou me daarom niet verbazen als we een hoge opkomst krijgen.’’

Blanco

Na het vertrek van de eerste trein blijft het even rustig bij het stembureau. Om tien voor zes, vlak voor de tweede trein Schagen uitrijdt, zitten er negen stemformulieren in de bus. Peter van Kampen, Cindy Kaaij en Miep Tessel, die het stembureau bemannen, hebben nog een hele dag voor de boeg. ,,We gaan wel zien wat het wordt’’, zegt Van Kampen. ,,We zijn er blanco ingegaan.’’

Ze zitten in een container, zonder voorzieningen. Hoe moet dat nou als er snel iemand naar het toilet moet? Linda Tan: ,,Dat kan op de kiosk van het station. Dan kan er wel heel even niet gestemd worden. De wet schrijft voor dat er altijd drie mensen op een stembureau aanwezig moeten zijn. Dus zo’n sanitaire stop moet wel snel.’’

In totaal kan in de gemeente Schagen woensdag op 25 stembureaus worden gestemd. Nieuw is het stembureau in de Albert Heijn in Schagen. Burgemeester Van Kampen bezoekt zoveel mogelijk stembureaus. ,,Ik ga ook zeker even in Warmenhuizen kijken. Heel benieuwd hoe dat daar gaat, tussen de winkelwagentjes.’’