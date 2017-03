Monumentale lichtopstand gaat terug naar haven van Den Oever

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE/Henk Cornelissen

DEN OEVER - De 103 Constructiecompagnie van de Koninklijke Landmacht is halverwege met de demontage van de lichtopstand bij de Stevinsluizen.

Door Henk Cornelissen - 14-3-2017, 18:03 (Update 14-3-2017, 18:03)

Zondag streken de acht genisten neer bij de Afsluitdijk, om het gietijzeren vuurtorentje uit elkaar te halen. Het werd in 1884 in De Haukes gebouwd, als baken voor de scheepvaart op de Sloot. Na de drooglegging van de Wieringermeer werd het lichttorentje naar Den Oever gebracht om de haven aan te lichten. Kort daarna kreeg het een plek bij de sluizen en nu gaat het weer terug naar de haven. Een nautische functie heeft het al jaren niet meer, wel een cultuurhistorische. Rijkswaterstaat droeg het onlangs over aan de gemeente.

Omdat de genie dit werk doet als oefening, kost de verplaatsing de gemeente geen geld. Als alles volgens plan verloopt, wordt het torentje in de nacht van donderdag op vrijdag naar de Oostkade gereden en daar vrijdag weer opgebouwd. Er zijn nog enkele dagen gereserveerd voor uitloop.