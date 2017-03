Subsidiebeleid Schagen onder loep

SCHAGEN - Wethouder Ben Blonk kondigt twee series van drie informatieavonden aan waarop het subsidie- en mantelzorgbeleid van gemeente Schagen wordt geëvalueerd met alle betrokken partijen.

Door Richard Zut - 14-3-2017, 15:55 (Update 14-3-2017, 15:55)

In de eerste serie - in juni/juli - kunnen verenigingsbestuurders aangeven hoe zij dat nieuwe beleid hebben ervaren. Daarbij wordt nagegaan wat de gevolgen zijn voor de leefbaarheid in de kernen en voor de verenigingen. Gekeken wordt onder andere of er nieuwe samenwerkingsvormen (zijn) ontstaan, en hoe verenigingen hun toekomst zien.

In april/mei wordt het mantelzorgbeleid geëvalueerd met gesprek en enquête. Blonk: ,,We willen weten of we maatwerk hebben kunnen leveren in ons eerste. Wat gaat er goed en wat gaat niet goed?’’ Aan de hand van de uitkomsten kan de raad desgewenst nieuwe besluiten nemen.