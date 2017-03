Revatech uit Schagen sluit overeenkomst met Woonzorggroep Samen

SCHAGEN - Het aan de Langeloop op bedrijventerrein Lagedijk in Schagen gevestigde Revatech is op meerdere fronten in beweging. Zo maakt Gerrit van Deutekom, algemeen directeur Revatech, bekend dat er een overeenkomst is gesloten met Woonzorggroep Samen voor de levering en reparatie van hulpmiddelen. ,,En voor de geriatrische zorg leveren we daar nu ook huurrolstoelen.’’

Door Richard Zut - 15-3-2017, 7:00 (Update 15-3-2017, 7:00)

Teamleider Peter de Haan is daar blij mee en spreekt van een warm weerzien: ,,Grappig dat alles weer terugkomt, want voorheen leverden we ook aan Samen. Op...