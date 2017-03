Schagen kan (weer) naar de pomp lopen

Foto HMC/Ronald den Boer

SCHAGEN - Schagen kan weer naar de pomp lopen. Letterlijk.

Door Ronald den Boer - 14-3-2017, 14:13 (Update 14-3-2017, 14:16)

Want Rob Glas (voorgrond) van steenhouwerij Steengoed uit Anna Paulowna en kraandrijver René Hoebe van het gelijknamige loonbedrijf plaatsten dinsdagmorgen de historische stadspomp op de Markt, tegenover restaurant De Koeienhemel.

Nou ja, historisch: het is een replica die de Juniorkamer in de jaren 80 aan Schagen schonk. Deze pomp stond eerst bij de Grote Kerk, later tegenover De Posthoorn en leek vorig jaar ineens verdwenen. Tot vreugde van de stichting Meesterlijk Schagen bleek hij slechts opgeslagen te zijn op de gemeentewerf. Nadat de pomp een opknapbeurt had gekregen konden Glas en Hoebe het vijfhonderd kilo zware gevaarte zijn definitieve plek geven vlakbij het schapenbeeld. ,,Een fijn klusje’’, aldus Glas. ,,Zo wordt Schagen nog mooier!’’