Klas Wegwijzer Schagen fungeert als stemwijzer voor juf Rachelle, die ’zwevende kiezer’ is

Foto Hollandmediacombinatie/Marten Visser De kinderen van groep 7/8 verdiepen zich in de standpunten van de verschillende partijen.

SCHAGEN - Ilvana van Emmerik, Mozes Hovhanisyan, Sali Gorgis, Andy de Vries en Charlotte Velthuijs van basisschool De Wegwijzer aan de Merelstraat verdiepen zich dinsdagmiddag in de standpunten van de partijen die een dag later meedoen aan de verkiezingen.

Door Marten Visser - 14-3-2017, 14:32 (Update 14-3-2017, 14:32)

En dat gebeurt serieus, want met de andere leerlingen van groep 7/8 fungeren ze als een soort levende stemwijzer voor hun juf Rachelle Lamberts, een van de vele zwevende kiezers.

Aan het eind van de dag houden ze een presentatie voor juf Rachelle. ,,Zodat ze kan bepalen waar ze op gaat stemmen’’, zegt Ilvana. Juf Rachel heeft er alle vertrouwen in dat ze een gedegen stemadvies gaat krijgen. ,,Ze zijn er goed mee bezig. Je merkt sowieso de laatste tijd wel dat het bij ze leeft, die verkiezingen.’’

Woensdag is het dan ’voor het echie’, ook op De Wegwijzer. Op de achtergrond staan de stemhokjes al klaar, want ook in de school is een stembureau ingericht. In totaal kan woensdag op dertig plaatsen in de gemeente Schagen gestemd worden. Nieuw is het mobiele stembureau bij het NS-station. Mensen die vroeg richting hun werk moeten kunnen daar al vanaf kwart over vijf in de ochtend hun stem uitbrengen.