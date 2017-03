Veel schade bij ongeval in Nieuwe Niedorp

NIEUWE NIEDORP - Twee auto’s zijn dinsdagochtend met elkaar in botsing gekomen op het Hoefje in Nieuwe Niedorp. Een automobiliste is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, de voertuigen brachten het er minder goed vanaf.

De automobiliste kwam vanaf de Reine Victoriaweg en wilde het Hoefje oversteken, maar kwam daarbij in botsing met een Peugeot. De voertuigen raakten daarbij ook nog een verkeerspaal.

Hoewel de bestuurster lang in de ambulance verbleef, hoefde zij uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. De automobilist in de Peugeot bleef ongedeerd. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn opgehaald door een berger.