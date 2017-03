Met rupsbandjes de trappen van gemeentehuis Schagen af op de evacuatiestoel

Foto Marc Moussault Pater (links) en Feijen helpen Van Egmond de trap af in de speciale stoel. Uiterst rechts kijkt De Water toe.

SCHAGEN - Met één hand laat Henk Feijen de speciale evacuatiestoel, met daarin ’slachtoffer’ Anja van Egmond, van de trap in het gemeentehuis zakken.

Door Marten Visser - 13-3-2017, 22:51 (Update 13-3-2017, 22:51)

Dat is vragen om moeilijkheden, zou je zeggen. Maar nee: Van Egmond zakt keurig netjes via de treden richting begane grond. Speciale rupsbandjes zorgen er voor dat de evacuatiestoel soepel over de trap glijdt. ,,Je voelt je heel veilig in die stoel’’, zegt Van Egmond. Het kan dus, met één hand, maar het is niet de bedoeling.

,,Normaal gesproken...