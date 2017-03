Wethouder van Schagen: ’Bod is onder de streep toch lager’

SCHAGEN - De keuze om bij de verkoop van het voormalig gemeentehuis Zijpe in zee te gaan met stichting Beleven in Leven, en niet met de partij Oudshoorn die een half miljoen euro meer bood om er woningbouw te realiseren, wordt door wethouder Jelle Beemsterboer bestempeld als de meest logische.

Door Richard Zutr.zut@hollandmediacombinatie.nl - 14-3-2017, 7:00 (Update 14-3-2017, 7:00)

Zijn uitleg: ,,Het is best ingewikkeld. ’Mega-moeilijk’ om te begrijpen. Maar als gemeente hebben wij te maken met het provinciale quotum voor woningbouw. Dus als we woningbouw zouden toestaan in dit oude...