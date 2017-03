Muziek houdt briljanten echtpaar uit Tuitjenhorn actief

Foto Marc Moussault Bruidspaar Hans en Judy Scheer-Dekker uit Tuitjenhorn. Spelen, zingen en luisteren. ,,Van klassiek tot modern, onze smaak is breed.”

TUITJENHORN - Muziek verbindt Hans Scheer (92) en Judy Dekker (89) al 65 jaar. Zij zingt, hij speelt piano en keyboard. En anders doen zij een greep uit hun collectie van bijna tweehonderd cd’s.

Door Ed Dekker - 13-3-2017, 16:52 (Update 13-3-2017, 17:11)

Muziek houdt de Tuitjenhorners actief, dat had loco-burgemeester Jan Steven van Dijk maandagmiddag snel in de gaten. Hij feliciteerde het echtpaar met zijn 65-jarig huwelijk.

Niet de muziek maar het werk bij een bedrijf in Haarlem koppelde het stel aan elkaar. In de provinciehoofdstad trouwden zij, op 12 maart 1952. Via Velsen en Heemskerk kwamen de echtelieden bijna 29 jaar geleden in Tuitjenhorn. ,,We zochten frisse lucht. En die is hier.”

Tablet

Nog steeds wonen zij aan De Helft, zelfstandig. Het briljanten huwelijk bleef kinderloos. Met hun tijd weten zij wel raad. De bruid klaverjast graag, op de tablet. ,,Ik kaartte jaren met z’n vieren, maar drie van hen zijn dood.” De bruidegom koestert zijn modelspoorbaan.

En altijd is er de muziek. ,,Onze smaak is heel breed. Van klassiek tot modern.”