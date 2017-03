Onzekerheid blijft troef bij Schager staalbedrijf

SCHAGEN - Er is nog steeds geen besluit genomen over de toekomst van Schagen Staalbouw. Dat zegt directeur Niels Bakker desgevraagd.

Door Marten Visserm.visser@hollandmediacombinatie.nl - 13-3-2017, 7:42 (Update 13-3-2017, 7:42)

,,We gaan zorgvuldig afwegen welke kant we opgaan’’, aldus Bakker. Hij geeft toe dat er voor het bedrijf geen werk meer is. ,,De orderportefeuille is opgedroogd.’’ Werknemers van Schagen Staalbouw trokken, ondersteund door mensen van vakbond FNV Metaal, eind februari aan de bel bij de directie.

Ze verkeerden toen al enige tijd in onzekerheid over hun toekomst. De productie bij het staalbedrijf...