Peter Klaver beste tulpenkeurder in Breezand

Foto Marieke van Lierop De drie kampioenen, Bram Klaver, Peter Klaver en Aad van Zanten (vlnr).

BREEZAND - Peter Klaver heeft vrijdagavond in Museum Oud Anna Paulowna in Breezand de Jacques van den Berg bokaal in ontvangst mogen nemen als beste tulpenkeurder van 2017.

Door Michiel Snik - 12-3-2017, 18:11 (Update 12-3-2017, 18:11)

Zijn zoon Bram Klaver werd eerste in de Van Dooren Transport Juniorengroep en Aad van Zanten bij de Agratechniek Senioren.

Volgens voorzitter Thijs van den Berg was het een mooi jubileumseizoen met veel belangstelling van 131 deelnemers. Hiervan zijn 75 deelnemers opgenomen in het eindklassement doordat zij vijf keer of meer hebben meegedaan aan de keuringen.

Bram Klaver werd voor het zevende jaar op rij juniorenkampioen in de Van Dooren Transport Juniorengroep. Met een score van 48,5 strafpunten werd hij met afstand eerste. Zijn zus Saskia Klaver werd tweede (82,75) en Jesper Pijnacker volgde op de derde plaats (94 strafpunten).

Bij de Agratechniek Senioren was het Aad van Zanten die met 68,25 strafpunten eerste werd. Hij werd op de voet gevolgd door Sem van der Meer (69,25 strafpunten) en Andriena Klaver-Waterman (74).

Peter Klaver kreeg uit handen van Leny van den Berg de Jacques van den Berg bokaal uitgereikt. Hij werd met 45,5 strafpunten eerste in de Van Lierop Adviesgroep Ereklasse. Ruud de Waard en Wim Langelaan scoorden over de vijf beste keuringen 52 strafpunten.

De triocompetitie werd gewonnen door Fa. P.A.M. Klaver en Zn. Tweede werd trio PaRuDi en derde de Hipposmitjes.

Op 24 maart zal een delegatie uit Breezand deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Tulpenkeuren op de Keukenhof in Lisse.