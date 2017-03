Deelnemers aangenaam verrast over avondwandeling op Wieringen

Foto George Stoekenbroek Veel deelnemers waren zelf ook verlicht. Bekijk Fotoserie

OOSTERLAND - De 250 deelnemers aan de avondwandeling op Wieringen waren aangenaam verrast over de pracht van het voormalige eiland in het donker.

Door Michiel Snik - 12-3-2017, 17:45 (Update 12-3-2017, 18:56)

De bewoners langs de 19 kilometer lange route hadden er zaterdagavond ook alles aan gedaan om de wandeling nog fraaier te maken. Veel huizen en tuinen waren verlicht. Net als veel deelnemers zelf.

foto Cobi Reitsma Twee tevreden deelnemers aan de wandeling op Wieringen.

,,Het weer werkte ook prima mee’’, zegt Cobi Reitsma van de organiserende volleybalvereniging ’t Zwin uit Den Oever. ,,Iedereen was enthousiast en verrast over de wandeling. We gaan dit nu rustig evalueren. Maar goede kans dat we dit volgend jaar weer doen.”

De wandeling was geen wedstrijd, het ging vooral om de gezelligheid. Toch hadden enkele deelnemers er stevig de pas in. Na iets meer dan drie uur kwamen de eerste deelnemers al weer binnen bij het scoutinggebouw in Oosterland waar alles met een warming-up om 19 uur was begonnen.