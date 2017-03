Trein kapot voor Schagen

SCHAGEN - Treinreizigers tussen Alkmaar en Schagen hadden zondagmiddag veel last van een kapotte trein.

Door Michiel Snik - 12-3-2017, 16:23 (Update 12-3-2017, 16:55)

Ter hoogte van de Witte Paal in Schagen bleef de trein vroeg in de middag steken. Reizigers in de trein moesten lang wachten voordat zij verder konden.

De NS liet via haar website weten dat reizigers tussen Heerhugowaard en Schagen moesten rekenen op een extra reistijd van dertig minuten omdat minder treinen rijden.

De NS meldde om 16:45 op Twitter dat de verstoring voorbij was. Het treinverkeer tussen Heerhugowaard en Schagen werd weer langzaam opgestart.