Minimawinkel Schagen in goedkoop pandje

SCHAGEN - Een winkeltje nabij de binnenstad van Schagen. Liefst in een goedkoop pandje. Om gebruikte kleding te verkopen aan mensen met hele smalle beurs. Daarnaar is de evangelische (anbi-)stichting Christus Het Antwoord uit Schagen momenteel naarstig op zoek.

Door Richard Zutr.zut@hollandmediacombinatie.nl - 12-3-2017, 20:13 (Update 12-3-2017, 20:13)

Kleding voor smalle beurs via evangelische stichting

,,Die winkel is puur en alleen bedoeld voor mensen die ver onder het bestaansminimum moeten zien rond te komen. We zijn al in overleg met de gemeente Schagen en hopen dat die ons een stukje op weg wil helpen’’, vertelt de 61-jarige John Kreijkes. Deze gepensioneerde marineman is ’oudste’ van Christus Het Antwoord die kerkt in een kapel aan de Hoep. Deze plek nabij de spoorlijn fungeert onder meer ook als uitgiftepunt van voedselpakketten voor cliënten van de Stichting Voedselbank Kop van Noord.

Kreijkes vertelt: ,,Er komen vaak mensen bij ons die het financieel loodzwaar hebben. Die blijven soms de hele middag bij ons. Kunnen ze eindelijk een praatje met iemand maken. Mensen die door geldgebrek nergens komen. Zelfs niet naar familieverjaardagen, omdat er geen geld is om een cadeautje te kopen. Ook al is de situatie in hun omgeving bekend, veel van hen schamen zich tóch om met lege handen aan te komen. Dús blijven ze thuis. Want als je geen cent te makken hebt wordt je kringetje erg klein en belandt je in een isolement.’’

Kledingbeurzen

Het idee voor een minimawinkel komt voort uit de kledingbeurzen in de kapel. ,,Vijf keer per jaar verkopen we daar tweedehands voor twee kwartjes per stuk. Komen veel mensen op af, en ook daar geldt weer dat het een plek voor ontmoeting is. Daarom willen we graag een soort minimawinkel, vergelijkbaar met het Arker Boetje in Middenmeer van Stichting Diaconie de Ark.’’

Burgemeester Marjan van Kampen spreekt van een mooi initiatief. Tot Kreijkes zegt ze: ,,Ik hoop echt dat het lukt, en houdt alstublieft contact met wethouder Ben Blonk.’’