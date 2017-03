Kinderboerderij Schagen grijpt NL Doet aan voor actie tegen vogelgriep [video]

SCHAGEN - Bij Kinderboerderij Schagen balen ze stevig. Dachten ze eindelijk dit weekend weer open te kunnen gaan voor publiek, wordt de ophokplicht vanwege de vogelgriep plots verlengd.

Door Michiel Snik - 11-3-2017, 15:38 (Update 11-3-2017, 16:29)

„Wij zijn door die ziekte, waar wij zelf gelukkig geen last van hebben, al maanden gesloten voor het publiek. Maar dankzij de hulp van NL Doet kunnen we op deze zaterdag wel maatregelen treffen om de watervogels en hoenders af te schermen voor het publiek. Daarmee kunnen we met een weekje toch open, wel...