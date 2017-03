Huurder in de Noordkop is veel kwijt aan energie

SCHAGEN - De energielasten van huurders in de Noordkop zijn aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een Woonlastenonderzoek van de Nederlandse Woonbond onder de huurders van Wooncompagnie.

Door Michiel Snik - 10-3-2017, 18:54 (Update 10-3-2017, 19:13)

De Woonbond heeft in de Noordkop alle huurders van Wooncompagnie benaderd. Dertien procent (930 huurders) vulde de vragenlijst in waarmee de respons volgens de Woonbond voldoende is voor betrouwbare uitspraken. Het onderzoek ging vooral in op alle lasten voor de huurders die te maken hebben met wonen. Daarbij werd dus niet alleen...