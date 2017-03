Siona (28) uit Warmenhuizen: ’Ik wil papier’

Foto HMC Siona Bruin bij verslaggever Henk Cornelissen.

WARMENHUIZEN - Ook jongeren lezen het NHD. Siona Bruin (28) stapt van haar fiets. ,,Ik heb de Schager Courant eerst een tijdje samen met mijn schoonouders gelezen, maar ik wil hem gewoon ’s ochtends meteen hebben.”

Door Henk Cornelissen - 10-3-2017, 18:42 (Update 10-3-2017, 18:42)

Vrijdag, bij de NHD-actiecaravan in Warmenhuizen. Siona heeft alle tijd. ,,Zeker nu mijn broertje Sam in het eerste van VIOS speelt, wil ik de krant meteen hebben. Maandagochtend wil ik direct weten wat ze over hem schrijven. ’Een plaag voor de defensie van de tegenpartij’, stond er laatst over hem. Die stukken knip ik uit en plak ik in. En ik ben altijd nieuwsgierig naar de ’In 60 seconden’. De leukste daarvan bewaar ik ook.”

Siona is geen internetlezer. ,,Een tablet vind ik vreselijk. De ene keer is hij leeg en moet hij worden opgeladen, de andere keer zit je ergens waar de zon erin schijnt. Ik wil gewoon de krant op papier, ik wil ’m voelen.”