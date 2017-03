Warmerhuizer medium praat met doden

Foto HMC ’Bergique’- Marry Veldman en Jelle van Wier - laat zich verwennen. Met koffie en pennen #ditismijnkrant.

WARMENHUIZEN - Met croissantjes en rookworst stapt Jan de Groot (66) uit de Albert Heijn in zijn woonplaats Warmenhuizen. Je zou niet zeggen dat hij ’medium’ is. Hij heeft de gave om rechtstreeks contact te hebben met een overleden persoon, aan gene zijde.

Door Ed Dekker - 10-3-2017, 18:38 (Update 10-3-2017, 18:38)

Warmerhuizer vertelt bij NHD-actiecaravan over spirituele gave en antwoorden op vragen

Bij de NHD-actiecaravan op het Theresiaplein vertelt oud-docent Jan de Groot deze zonnige vrijdagmorgen een opmerkelijk verhaal. ,,Vorige week nog had ik contact met een man die twee maanden geleden is overleden. Ik stelde hem vragen waarmee zijn vrouw worstelde. Hoe ben je precies dood gegaan? Hoe is het daar in die andere wereld? Heb je er je rust gevonden?”

Direct kreeg het Warmenhuizer medium de antwoorden door. ,,Het is licht en mooi bij hem. En hij heeft gesproken met overleden verwanten. De man noemde mij hun namen. Ook raadde hij zijn vrouw aan vaker over het verdriet te praten.”

Gids

Het deed de vrouw goed dit alles te horen. ,,Zij begon te huilen. Dat had zij na het overlijden nog niet gedaan. Hoe ik contact aan gene zijde kan krijgen? Een gids leidt mij, dat voel ik. God? Ik denk dat het liefde is, energie, die leidt.” Gemiddeld eens in de week krijgt Jan de vraag om contact met boven te maken. Dat doet hij nu zo’n vijf jaar.

,,Ieder mens is spiritueel. De gave van medium heb ik verder kunnen ontwikkelen dankzij David Tesselaar, bij ons uit het dorp. Hij is 81 jaar, oud-tuinder, en al dik dertig jaar actief op dit terrein. Op zijn bouwtje raakte David zich bewust van zijn gave.”

Als bestuurslid van spirituele vereniging De Cirkel te Alkmaar verzorgt Jan de Groot voor mensen healings (’behandelingen’). Door alle paranormale vragen heeft hij geen tijd om te praten over het belang van de regionale pers. ,,Mijn kleinkind wacht, ik moet gaan.”

Knisperen

Marry Veldman (61) uit Waarland en Jelle van Wier (76) uit Warmenhuizen laten zich verwennen door de krant. Koffie en actiepennen #ditismijnkrant. ,,Een krant moet je kunnen horen knisperen, de drukinkt moet je ruiken. Dat moet zo blijven. Voor ons zijn aankondigingen van culturele activiteiten heel belangrijk. Waar is wat te doen.”

Als Bergique treden Marry en Jelle samen op. Zij zingt gedichten (van ondeugende tot serieuze), hij begeleidt op gitaar. Interesse? Kijk op Marry’s website. Zij is ook beeldend kunstenaar, haar atelier heet ’t Kleurenrijk.

Bolletjescafé

Gezellige drukte op het Theresiaplein. Het verhaal van oud-kastelein Dirk Pronk (72) over wielrenner Steven Rooks en het ontstaan van het Bolletjescafé in Warmenhuizen blijft mooi. Dirk zoekt hulp. Hij wil twee boeken maken: een met oude dorpsfoto’s en een over de familie Pronk. Wie helpt?