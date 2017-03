Fysio en Fitness Middenmeer toont nieuw pand aan publiek

MIDDENMEER - Sportschool Fysio en Fitness Middenmeer zet zaterdag 11 maart de deuren open van de nieuwe sportschool.

Door Marten Visser - 10-3-2017, 15:49 (Update 10-3-2017, 15:49)

Het bedrijf is verhuisd naar de Industrieweg 44. Na een uitgebreide verbouwing is de nieuwe sportschool nu klaar, daarom is er zaterdag een open huis. In de middag, van een tot vijf uur, is iedereen welkom. Naast een grote fitnessruimte zijn er twee grote zalen voor groepslessen gemaakt. Instructeurs geven de hele middag demonstraties. Toegang is gratis.