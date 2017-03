Van Blanckendaell Parck open na vogelgriep

Foto Van Blanckendaell Parck De pasgeboren Addax met moeder zijn vanaf zaterdag te zien in het Van Blanckendaell Parck in Tuitjenhorn.

TUITJENHORN - De poorten van dierenpark Van Blanckendaell in Tuitjenhorn gaan zaterdag 11 maart weer open voor het publiek. Het bestuur heeft het park uit voorzorg moeten sluiten in verband met de op vele plaatsen uitgebroken vogelgriep.

Door Richard Zut - 10-3-2017, 12:09 (Update 10-3-2017, 12:18)

Als tegemoetkoming voor het ongemak van de maandenlange sluiting zijn oude seizoenskaarten in te ruilen tegen nieuwe seizoensabonnementen met korting.

Blanckendaell-woordvoerster Wilma Hooglugt: ,,Gelukkig is het park door diverse maatregelen aan veel ellende ontsnapt. Het is namelijk niet mogelijk om alle vogelsoorten op te sluiten in de hokken. Dieren raken in stress en vechten na enkele dagen net zolang tot er doden vallen. Gelukkig kon dit allemaal voorkomen worden.’’

De heropening komt op een moment dat de eerste borelingen vrolijk in het park rondspringen. Zo is er een kleine Addax geboren waarmee het park over een diersoort beschikt waarvan er wereldwijd nog maar zo’n honderd bestaan. Ook is een zeldzaam Sitatoenga antilopenjong geboren en zijn gisteren mini-ezels in het park gearriveerd. Verder huppelen er jonge eekhoorns, geitjes en een mara rond.

Het historisch museum op het dierenparkterrein is ook weer open met de wisseltentoonstelling ’Wie schrijft die blijft’. het betreft een expositie van oude en antieke documenten en poëziealbums uit de vorige eeuw, tot fraaie inktstellen, pennen, inktlappen en met kroontjespen geschreven verzen.