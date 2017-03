Zwaar beschonken automobiliste rijdt bijna voetganger aan in Middenmeer

MIDDENMEER - Een 55-jarige vrouw uit Middenmeer is donderdag aan het einde van de middag betrapt met een flinke slok op achter het stuur. De politie kwam haar op het spoor nadat ze bijna een voetganger had aangereden.

De voetganger belde de politie na de bijna-aanrijding. Agenten troffen de vrouw vervolgens aan in haar auto op de Brugstraat. Ondertussen was de bestuurster met haar voertuig ook al tegen een geparkeerd voertuig gebotst. De agenten wilden de vrouw op straat onderwerpen aan een blaastest maar de bestuurster kon amper op haar benen staan. Uiteindelijk gaf de blaastest aan dat ze te veel gedronken had.

Op het bureau waren vervolgens nog eens acht blaaspogingen nodig voor een duidelijker resultaat. Eén keer lukte het: 1225 ug/l oftewel ruim 5,5 keer teveel. Een arts heeft uiteindelijk bloed afgenomen om het exact te kunnen vaststellen.

De politie wilde haar rijbewijs invorderen, maar dat had geen zin; dat was al sinds 2001 niet meer geldig. Wel heeft de vrouw een rijverbod gekregen van 24 uur. Een boete zal later volgen.