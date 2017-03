Expert adviseert Hollands Kroon: eerst markt kans geven bij aanleg breedbandnetwerk

WIERINGERWERF - Voordat Hollands Kroon de aanleg van een breedbandnetwerk voor sneller internet in buitengebieden definitief naar zich toetrekt, moet het eerst een openbare oproep doen om te kijken of marktpartijen daar belangstelling voor hebben.

Door onze verslaggever - 10-3-2017, 12:00 (Update 10-3-2017, 12:00)

Dat advies geeft Matthijs van Bergen, juridisch en onafhankelijk specialist op het gebied van (internationaal) ICT-contractrecht bij ICTRecht in Amsterdam, het college en de gemeenteraad.

Glasvezel

Hij deed dat donderdagavond tijdens een informatiebijeenkomst in het Van der Valk-hotel in Wieringerwerf over glasvezel, bijgewoond door politici en ruim vijftig andere...