Iedereen die de sprookjeswereld van De Zeenimf in Burgerbrug binnenstapt roept ’wow!’

BURGERBRUG - Altijd de zelfde reactie als mensen de voormalige stal achter villa Zeenimf binnenstappen. ’Wow!’ „Ze vinden het heel mooi, of ze vinden het heel lelijk. Er zit niks tussenin. Maar wat ze ook vinden, ze roepen altijd ’wow!”, zegt eigenares Leonor Maria Craveiro. Liefhebbers van de sprookjes van duizend en een nacht opgelet: het pand aan de Grote Sloot 130 in Burgerbrug is te koop. Wel een kleine twee miljoen euro meebrengen aub.

Door Marten Visser - 11-3-2017, 15:08 (Update 11-3-2017, 15:08)

Je mond valt open. De tien stappen...