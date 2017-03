Partijsjaals en grijze haren tijdens Ridderzaaldebat in Slot Schagen

SCHAGEN - Veel partijsjaaltjes en partij-jasjes donderdagavond tijdens het Ridderzaaldebat in Slot Schagen.

Door Marten Visser - 9-3-2017, 22:53 (Update 9-3-2017, 22:53)

Veel grijze haren ook. De enigen die de gemiddelde leeftijd in de zaal flink naar beneden brengen zijn de twee dames die voor en na het debat de aanwezigen koffie, een biertje of een wijntje schenken. Electoraal gewin is er voor de vijf politici die deze avond in debat gaan over de landelijke politiek nauwelijks te halen: de mensen in de zaal hebben hun keuze over het algemeen al bepaald.

Maar ’zieltjes winnen’ is ook niet het uitgangspunt van dit soort avonden, zegt Bart van Kent, nummer 9 op de lijst van de SP. ,,We doen in deze periode in totaal zo’n vijfhonderd debatten. Je weet nooit wat je aantreft. De ene keer sta je voor een zaal van driehonderd man, de andere keer praat je met acht mensen. Het is belangrijk dat je als partij de moeite neemt om te komen als je voor dit soort avonden wordt uitgenodigd. En ook dat je verantwoording aflegt aan de mensen in het land.’’

Bij de PVV denken ze daar iets anders over, zo heeft ook de organisatie van het Ridderzaaldebat ervaren. Drie keer is de partij van Wilders uitgenodigd om naar het debat in Schagen te komen, drie keer blijft het oorverdovend stil aan de kant van de PVV.

Ook Samir Bashara van GroenLinks ontbreekt, maar met een legitieme reden. De wethouder van Hoorn moet opdraven in de gemeenteraad. En dus gaan Van Kent, Steven van Weyenberg (D66), Jeroen Recourt (PvdA), Pieter Heerma (CDA) en Rudmer Heerema (VVD) met zijn vijven in debat over Europa, immigratie, flexwerken, het klimaat, de zorg en hulp bij zelfdoding.

Over de Noordkop gaat het deze avond nauwelijks. Al weet CDA’er Heerma de door milieuregels stagnerende ontwikkeling van Petten er in te fietsen als het over het wel of niet invoeren van een Nederlandse klimaatwet gaat. Volgens Recourt van de PvdA bieden de inspanningen voor een beter klimaat ook kansen voor de regio. Want die windmolenparken op zee, die kunnen mooi onderhouden worden vanuit de havens van IJmuiden en Den Helder.

Een beetje politiek debat kent natuurlijk ook een bescheiding ruzietje tussen twee opponenten. Dat onstaat in de Ridderzaal op het laatste moment, als het gaat over de vraag of mensen die hun leven als voltooid beschouwen maar niet levensbedreigend ziek zijn hulp moeten krijgen bij zelfdoding. Want heeft de SP het vrij breed gesteunde voorstel van D66 om dit mogelijk te maken echt omschreven als ’moord’? Zeker wel, zegt PvdA’er Recourt. Geen sprake van, belachelijk, dit is een zware beschuldiging, reageert Van Kent.

Tot een grote clash komt het niet. Recourt neemt het omstreden woord maar snel terug, al blijft hij er bij dat het ooit in een tweet van iemand uit de top van de SP voorbij is gekomen.