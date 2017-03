Soep om te verbroederen smaakt in Niedorp naar meer

Foto Marc Moussault De eerste van vijf open maaltijden trok donderdagavond bijna honderd belangstellenden. Waaronder Syriër Hany Abdullatif met zijn gezin uit ’t Veld. Bekijk Fotoserie

NIEUWE NIEDORP - Syriër Hany Abdullatif is iets meer dan twee jaar in Nederland, zijn vrouw en kinderen ruim een jaar. Hij geniet donderdagavond zichtbaar van de Hollandse groentesoep tijdens de eerste van vijf open maaltijden in de Fenixkerk in Nieuwe Niedorp.

Door Michiel Snik - 9-3-2017, 21:12 (Update 9-3-2017, 21:12)

,,Dit is geweldig’’, zegt de vluchteling met een brede glimlach. ,,Ik voel mij zo welkom bij deze soepmaaltijd tussen mensen die ik niet ken. Zo leuk om mijn nieuwe landgenoten te leren kennen. Nederland is prachtig en gastvrij, ’t Veld...