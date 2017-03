’Wie de krant leest, krijgt beste inburgering die er is’

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Petra Korlaar. Rechts verslaggever Richard Zut.

SCHAGEN - „De Schager Courant is de beste inburgering die er bestaat”, zegt Petra Korlaar (73), op bezoek bij de NHD-actiecaravan in haar woonplaats. Zij kan het weten.

Door Van onze verslaggevers - 9-3-2017, 20:32 (Update 9-3-2017, 20:32)

„Mijn man en ik verhuisden in 2006 van Amsterdam naar Schagen, en dankzij deze krant raakten we binnen de kortste keren op de hoogte van wat hier allemaal te doen is. Zo is mijn man Ed’, met apostrof achter de d, lid geworden van het Historisch Genootschap en heb ik me aangesloten bij de oude balletschool voor vijftigplussers van Netty Meermans.”

Petra: „Verder werd ik actief voor vogelwerkgroep Tringa en het Vrouwencollectief. Dus ja, de regionale krant is een must, anders krijg je het gevoel voor je woonomgeving niet.”

Als onderdeel van de actie #ditismijnkrant streek de NHD-actiecaravan donderdag neer in Schagen.

Barcelona

Zijdewinder Fred Boekel (67) klaagt bij de actiecaravan over de ’ontbrekende sportpagina met het wonder van Barcelona in de donderdagkrant’: „Ik was helemaal in shock, man! Foutje in de drukkerij? Goed, dat kan ’s een keer gebeuren. Maar er staan de laatste jaren meer fouten in de krant dan vroeger. Ik kom uit de grafische sector en wij gebruikten altijd correctoren. Maar de eindredactie is zeker wegbezuinigd? Zoiets heeft altijd zijn weerslag op de kwaliteit.”

Fred: „Ik lees deze krant al sinds 1972. Maar als ze nog meer gaan bezuinigen wordt het weer minder met de krant. En als dat te gek wordt geef je mensen op den duur een excuus om te zeggen: ik stop. Dus ik zeg tegen jullie directie: investeer in jullie redactie!”

Politiek

Monique Hendriks (51) uit Schagen stelt keihard: „Als mijn regionale katern eruit gaat, zeg ik mijn krant op. Voor dat regiokatern heb ik de krant, want het algemene nieuws krijg je toch wel. Het gaat me juist om de politieke dingetjes van hier. Wij lezen de Schager Courant nu al vijftien jaar met veel plezier, dat wil zeggen: vanaf de dag dat we hier zijn komen wonen.”

De regen deert Gerda Toes en Jeanne Krijgsman niet. Zij vragen aandacht voor 4 mei. De voorstelling ’Het Atelier’ door het 35-jarige Miertejater begint pas als iedereen terug is van dodenherdenking. ,,Dat een ieder het weet.” Nu dus.