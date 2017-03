Letty (53) bij NHD-actiecaravan in Schagen: ’Ik zoek een nieuwe nier’

Foto Theo Annes Letty Kooijman (53) doet een oproep. Verslaggever Ed Dekker noteert. Rechts echtgenoot Hans.

SCHAGEN - Op Facebook durfde zij nog niks te zetten. Te confronterend. De oproep in de krant - ’Slaak je hartenkreet bij de NHD-actiecaravan’ - gaf het beslissende duwtje. „Ik kom hier met een oproep”, zegt Letty Kooijman-Pijper moedig. „Ik zoek een nieuwe nier.”

Door Van onze verslaggevers - 9-3-2017, 20:27 (Update 9-3-2017, 21:34)

Weer genieten van wandelen en fietsen, meer hoeft de 53-jarige Veldtemse niet. Daar is een donor voor nodig. „Ik hoop op een goede match”, vertelt zij donderdag op het plein bij de Christoforuskerk in Schagen. Zij bezocht de NHD-actiecaravan.

Het Noordhollands Dagblad en andere regionale dagbladen van Holland Media Combinatie zoeken deze week per caravan lezers op. Dat gebeurde gisteren in Schagen, als onderdeel van de actie #ditismijnkrant.

Op 10 maart 2016 zette Letty de eerste stap op weg naar een nieuwe leven. Vrijdag 10 maart een jaar geleden kreeg zij een nieuw hart. „Hartfalen, ik heb 23 jaar in angst geleefd.” Ze toont een foto van haar oude en haar nieuwe hart. Het verwijderde hart is veel groter. „Die heeft veel meer moeten doen.”

Dialyseren

Nu de andere stap. „Ik ben afhankelijk van dialyseren. Elke nacht moet ik spoelen, negen uur en een kwartier achter elkaar.” Rechtstreeks contact met een potentiële donor durft zij nog niet aan. „Kandidaten kunnen zich melden bij de krant, dat is vertrouwd.”

Piet van Duin (86) uit Schagen is al vroeg op pad. „Boodschappen doen. Aanstonds thuis lekker zitten. Met een kop koffie en de krant. Die kan ik niet missen. Houd stand hoor!”, roept hij op de fiets, het miezerige weer in.

Het nieuws ligt op straat, weten de verslaggevers van de Schager Courant. En zeker op de Molenstraat. Hoor Tiny van Zweeden (68) uit Burgerbrug. Zij is blij met de speciale NHD-pen #ditismijnkrant. En De Zonnebloem is met háár blij. Al 27 jaar zet Tiny zich in als vrijwilliger voor de afdeling Zuid-Zijpe. Voor Sint Maartensbrug is een nieuwe vrijwilliger nodig. Dus opnieuw een oproep op deze actiedag. Mannen mogen ook!

NS-assistent

Jeroen Muntjewerf (35) uit Schagen vertelt bij het loskoppelen van zijn handbike en rolstoel over een feestje in Anna Paulowna, in juni. Na dertien jaar keert op het station de NS-assistent terug, dankzij zijn inzet. Reizigers met een fysieke beperking kunnen weer rekenen op hulp bij in- en uitstappen. Nu Den Helder-Zuid nog.

Burgemeester Marjan van Kampen informeert naar de jongste ontwikkelingen over reorganisatie en overname bij de krant en trakteert op kibbeling. De zon breekt door, en dan is Thomas Bruning er. De landelijk secretaris van journalistenvakbond NVJ steekt de redactie een hart onder de riem. Alle #ditismijnkrant-acties worden gevoerd onder de paraplu van de NVJ.

Uit de buurt

Huug Jak (79) en Edith Veere (73) verlaten Koffiehuis Dikke, tegenover de NHD-caravan. „Streeknieuws uit de buurt, dat vinden we belangrijk en dáár lezen we de Schager Courant voor.” En weg zijn de Schagenaars, de markt op.

Maria van Beelen (56) uit Schagen komt speciaal aanwaaien om haar ’handtekening’ te zetten: „Deze krant is belangrijk voor hier. De rest zie ik wel op televisie, maar wat er in je eigen dorp of stad gebeurt lees je in de regionale krant. En als redacteuren zoals jullie weggaan, wordt de krant topzwaar en heeft-ie te weinig inhoud. Dan krijg je dat mensen hun krantje gaan opzeggen.”

Verbindend

Mooi moment: we zwaaien Maria gedag en pastoor Eduard Moltzer houdt halt. „Ik lees de Schager Courant digitaal en zaterdag op papier”, zegt hij. „Jazeker, jullie krant heeft een verbindend effect, óók voor onze parochie. Dus dat moet blijven, hoor!”

Jo Mensen (70) uit ’t Veld weet ook wel waarom het dagblad dat hij al 36 jaar leest, moet blijven: „Allereerst moet dat in de huidige vorm, want anders hebben we helemaal niks. De grote kranten zijn alleen op de steden gericht. Maar het platteland is ook belangrijk en dat wordt daar vergeten.”

Voor Miep Vlaar (83) uit Schagen is de krant ’mijn oren’. „Mijn gehoor is nog maar 25 procent. Toch ontgaat mij niks. Dankzij de krant.”