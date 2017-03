Regius-scholiere Anna Vethman wint Odd Fellow Jeugdprijs

Foto Odd Fellows Schagen Eerste prijswinnares van het Regius College Anna Vethman (2e van links) op het podium bij de prijsuitreiking, met (links op de foto) winnares Julia Keyser van CSG Jan Arentsz en de medefinalisten van het Regius College (vrnl) Veralie Appelman, Jenny Koopman, Diana Warmerdam en Natanja Schuttenhelm.

SCHAGEN - Anna Vethman uit Wieringerwaard, de 16-jarige 5vwo-scholiere van het Regius College in Schagen, is winnares geworden van de Odd Fellow Jeugdprijs 2017. Deze door Odd Fellows georganiseerd essaywedstrijd had als thema ’bevordering van harmonie onder de mensen’ en er werd in Schagen aan deelgenomen door zeventig vwo-leerlingen.

Door Richard Zut - 9-3-2017, 15:17 (Update 9-3-2017, 15:17)

Tijdens een feestelijke prijsuitreiking in de aula van het Regius College werd het essay van Anna Vethman woensdagavond gekozen als beste van de vijf 5vwo-finalisten. Zij ontving uit handen van onderwijswethouder Ben Blonk een enveloppe met de prijs, een door Odd Fellows Schagen betaalde tiendaagse reis door Amerika en Canada met als hoogtepunt een meerdaags bezoek met rondleidingen in het gebouw van de Verenigde Naties in New York.

Aan het CSG Jan Arentsz in Alkmaar was dezelfde prijs al eerder uitgereikt aan Julia Keyser.

In het winnende essay van Anna Vethman (’Individueel zijn we een druppel, samen een oceaan’) geeft zij aan dat mensen dienen samen te werken, waardoor er veel bereikt kan worden. ,,Meningsverschillen open tegemoet treden, verder denken dan binnen je eigen grenzen. Accepteren dat we allemaal anders zijn, en van daaruit streven naar broederschap’’, zo luidt haar door de negen leden tellende jury omarmde boodschap.