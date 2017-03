Rijkswaterstaat praat met drie kandidaten over megaklus aan Afsluitdijk

Foto ANP Afsluitdijk

DEN OEVER - Den OeverRijkswaterstaat heeft drie kandidaten geselecteerd, die de Afsluitdijk willen versterken en energieneutraal willen maken.

Door Martijn Gijsbertsen - 9-3-2017, 12:00 (Update 9-3-2017, 12:46)

Met deze gegadigden gaat de dijkbeheerder via zogeheten dialoogsessies uitvoerig in gesprek om te bepalen op welke manier de dijk het beste kan worden aangepakt en wie de meest geschikte partij is om deze megaklus (plafondprijs: zeshonderd miljoen euro) te mogen uitvoeren.

Gunning

Welke bedrijven zijn geselecteerd, wil Rijkswaterstaat niet prijsgeven. De definitieve gunning wordt begin 2018 verwacht.

De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de eisen voor waterveiligheid en -afvoer en wordt tussen 2018 en 2022 onder handen genomen.

Monument

Ook een kwart eeuw dijkonderhoud, verbeteren van de spuisluizen, bouw van nieuwe keersluizen, aanleg van fietspaden plus opknappen van het Monument behoren tot de opdracht.