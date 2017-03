Auto te water in Sint Maartensbrug

SINT MAARTENSBRUG - Op de kruising van de Grote Sloot met de Sint Maartensweg in Sint Maartensbrug zijn donderdagochtend rond 07.00 uur twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakte een van de voertuigen te water.

De auto kwam op zijn kop in het water terecht. De bestuurder kon via het raam aan de bijrijderskant uit het voertuig klauteren. Hij is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft beide auto’s weggesleept.