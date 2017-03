In Dirkshorn straks niet harder dan dertig kilometer per uur

Schets Vos Tuin en Landschap & 3dE Visual Dorpsstraat en Ruimtevaartbuurt sluiten in voorgestelde nieuwe situatie beter aan.

DIRKSHORN - Waar nu op kruisingen in Dirkshorn verschillende verkeersregels gelden, is dat vanaf 2018 helemaal anders. De wegenstructuur van Dirkshorn blijft als het aan de gemeente Schagen ligt aardig overeind, maar er worden nieuwe materialen en verhoogde plateaus aangelegd. De maximum snelheid gaat wel omlaag naar dertig.

Door Cas Broxterman - 9-3-2017, 7:50 (Update 9-3-2017, 7:50)

Dat is een van de voornemens die projectleider Mike Kruijer van de gemeente Schagen woensdagavond heeft voorgelegd in een werkgroepsvergadering. Nu is de situatie zo dat de straten op teveel verschillende manieren op elkaar...