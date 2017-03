Jubilerend ’Blijf van m’n Lijf’ zit altijd vol

SCHAGEN - Vrouwenopvang Blijf van m’n Lijf in Den Helder bestaat 35 jaar. Een jubileum waar gisteren in schouwburg De Kampanje een symposium aan werd gewijd. Conclusie: de voorziening voor de Noordkop is nog steeds hard nodig.

Door Leo Blank - 8-3-2017, 21:56 (Update 8-3-2017, 21:56)

Diverse sprekers lieten hun licht schijnen over opvang van vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk en/of seksueel geweld. Het is overigens de vraag of de instelling op dezelfde voet kan blijven draaien.

De overheid overweegt vrouwenopvang te decentraliseren. Dat zou kunnen betekenen dat Blijf van m’n Lijf Den Helder een regionale in plaats van landelijke functie krijgt. ,,Helemaal fout! Het is voor slachtoffers van het grootste belang dat ze zo ver mogelijk van hun gewelddadige partner een veilig heenkomen kunnen zoeken. Dat valt weg als opvang alleen mishandelde vrouwen uit eigen regio mag toelaten”, moest oud-directeur Nel Dol van het hart.

Ook subsidiegelden uit Den Haag zouden binnenkort weleens naar iedere gemeente apart in plaats van naar een centrumgemeente als Den Helder kunnen stromen. Wethouder Pieter Kos van Den Helder: ,,Dat zou kunnen beteken dat de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland ieder voor zich vrouwenopvang gaan regelen. Ik zie dat nog niet gebeuren. We zijn daarover in goed gesprek met elkaar.”

Actuele cijfers bewijzen de noodzaak van de vrouwenopvang, aldus maatschappelijk werkster Karin Hofland: ,,We kunnen negen vrouwen en twintig kinderen huisvesten. Het gebouw zit altijd vol.’’