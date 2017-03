Jeugd naar voren bij Samen Voorwaarts

Tegenwoordig legt fanfare Samen Voorwaarts, met leden uit Waarland, ’t Veld en Zijdewind, meer de nadruk op de jeugd. Dat is tenslotte geen wonder, want die muzikale formatie slaagt er steeds beter in om jongelingen enthousiast te krijgen om zich aan te sluiten bij de groep. Zaterdag staat het jaarlijkse voorjaarsconcert op het programma. En ook daarin krijgen de jonkies een prominente plek.

De Junior Stars, zoals de groep van inmiddels acht talenten heet, brengen hun kunsten voor de pauze ten gehore...