’Hairspray’ van Thalia: Met een blij gevoel weer naar huis

Ze kruipen beiden in de huid van een personage die niet per se dichtbij hen staat. Zij is opgewekt en gek van dansen, hij hangt de stoere bink uit. Hoewel het wennen was voor Isabelle Bakker (19) uit Den Oever en Job Koomen (19) uit Slootdorp, hebben zij hun draai in ’Hairspray’, de nieuwe productie van Thalia Muziektheater, helemaal gevonden.

Het wordt voor haar het derde stuk, hij is toe aan zijn tweede show. De twee hoofdrolspelers zijn wat dat betreft nog...