Test gastvrijheid Schagenaar te zien op YouTube

Eigen foto Gijs lift in Duitsland.

SCHAGEN - Liften, eten en slapen bij vreemde mensen in landen door heel Europa. Gijs Scheltema de Heere uit Schagen daagde voor zijn YouTube-videokanaal StickyCheeseTV drie klasgenoten uit om in twee weken een lowbudget reis te maken met alleen een camera en een handjevol zakgeld.

Door Cas Broxterman - 8-3-2017, 15:32 (Update 8-3-2017, 16:11)

In duo’s – Gijs deed zelf ook mee – testten de begin twintigers de gastvrijheid in onder meer België, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Ze kregen per tweetal een startkapitaal van honderd euro mee. Door onder meer ’heitje voor een karweitje’ bekostigde het andere duo een vliegticket naar Sevilla, zo is te zien in een van de in totaal zeven afleveringen.

Iedere week komt er een nieuwe aflevering online die Gijs zelf in elkaar heeft gezet. De 21-jarige Schagenaar plaatste op zijn YouTube-kanaal al eerder video’s met bijzondere uitdagingen en grappige verhalen. „Dit is het hoogtepunt. Er is veel tijd ingestopt. Je komt niet zomaar over de grens”, vertelt hij.

„Voor mij persoonlijk was het heel leerzaam, omdat het andere duo minder ervaring had met filmen. Dan monteer ik soms met samengeknepen billetjes omdat ik niet zoveel beeldmateriaal voor handen heb. Mijn doel met deze reis was entertainment maken op YouTube. Maar wat vooral opvalt in de serie is dat veel mensen heel gastvrij zijn. Het was makkelijker om ergens binnen te komen dan we verwacht hadden.”

De serie ’On the Road’ van Gijs Scheltema de Heere is te volgen via ’StickyCheeseTV’ op YouTube.