Theater duikt op Regius in wereld van jongeren

Foto Kay Korevaar. De bijeenkomst in het Regius College bleek enorm populair: 200 ouders hadden zich aangemeld.

SCHAGEN - Hoe maak je de meest lastige onderwerpen uit het leven van jongeren van 12 tot 18 jaar bespreekbaar? Bijna tweehonderd ouders van vmbo’ers hebben deze week een door het Regius College georganiseerde voorstelling van Theatergroep PlayBack bezocht die deze vraag moet helpen beantwoorden.

Door Kay Korevaarredactie.sc@hollandmediacombinatie.nl - 8-3-2017, 14:42 (Update 8-3-2017, 15:00)

In de interactieve voorstelling blijkt dat er geen goed of fout antwoord is. Elk persoon en elke situatie is anders. Het eerste scenario van Theatergroep PlayBack gaat over een jongen die niets anders meer doet dan spelletjes spelen op zijn computer. Hij besteedt steeds minder tijd aan zijn schoolvrienden. Als zijn moeder hem daarop aanspreekt, krijgen de twee heftige ruzie.

Hoe ga je als ouder goed met zoiets om? Iedereen in de kantine van de Regius College-locatie Emmalaan mag antwoord geven. Meenemen naar McDonald’s, zegt een moeder. Om daar een een-op-een-gesprek te voeren. Je verdiepen in de wereld van het kind, zelf het spel spelen en tegelijkertijd praten, denkt vader Maurits Ivangh uit Middenmeer.

Met dat antwoord wordt hij op het podium uitgenodigd om daar een rollenspel te spelen. Hij mag laten zien hoe hij deze situatie zou aanpakken. ,,Spannend. Ik ben niet zo goed in rollenspellen, maar het ging me goed af.” Eigenlijk doet hij op het podium niet anders dan hoe hij thuis met zijn dochters omgaat.

Er worden meer gevoelige onderwerpen besproken. Telkens ingeleid door een toneelstuk, waar vervolgens met een rollenspel op wordt verdergegaan. Een kind wordt gepest op school, raakt met een pester in gevecht, en het geheel wordt gefilmd door een andere leerling die alles op internet zet.

En een meisje stuurt pikante foto’s naar een jongen. Is zoiets te voorkomen? De ouders doen actief mee. Het zijn onderwerpen die ze aan het hart gaan. Ze krijgen inzicht in de gedachtegangen van hun kinderen, maar ook inzicht in hun eigen handelen. Toch blijft de sfeer ontspannen. De acteurs zijn duidelijk gespecialiseerd in het bespreekbaar maken van deze gevoelige onderwerpen. Met veel humor weten ze de avond leuk te houden.

Kwetsbaar

Frank Broersen, adjunct-sectordirecteur van de locatie Emmalaan, is erg positief over de voorstelling. ,,Hier druipt de klasse vanaf.” Het moest volgens hem een beetje loskomen. Maar toen dat eenmaal gebeurde, vond hij het mooi om te zien hoe kwetsbaar de ouders zich opstelden. Broersen ziet het ook als een taak van de school om bijvoorbeeld pesten tegen te gaan. ,,Maar als wij er niets vanaf weten, kunnen we er ook niets aan doen.”

Wat hem betreft is de voorstelling voor herhaling vatbaar. Misschien dan voor de leerlingen zelf. Of dat mogelijk is, moet blijken.