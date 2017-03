Gezond leven op Clusius College Schagen, maar zo nu en dan een Snickers mag

Foto Marc Moussault Tweedeklassers Marleen, Cheyenne, Amy en Jenna (vanaf links) nemen een gezonde mandarijn.

SCHAGEN - Je kunt er in de kantine gewoon nog een tosti krijgen. En de automaat op de gang spuugt op commando chocolade uit als je er een paar munten in gooit.

Door Marten Visser - 8-3-2017, 17:37 (Update 8-3-2017, 17:37)

Toch is het Clusius College sinds woensdag officieel een ’gezonde school’. En nee, dat is niet raar, legt vestigingsdirecteur Adrie Lugtig uit. Want alle lekkernijen vervangen door komkommer en selderij: dat gaat absoluut niet werken. ,,Kinderen weghouden van dingen die niet zo goed voor ze zijn maakt niet dat ze...