’Slachtoffer crash Schagerbrug zag middengeleider over het hoofd’

Foto: DNP.NU/Patrick de Jong

SCHAGERBRUG - De automobilist uit Bergen die dinsdagmiddag omkwam bij een zware crash op de N9 bij Schagerbrug, heeft vermoedelijk tijdens het inhalen een verhoging of middengeleider in de weg over het hoofd gezien.

Dat concludeert de politie, die nog wel verder onderzoek doet naar de precieze toedracht van het ongeval. Het 68-jarige slachtoffer uit Bergen overleed ter plaatse.

De politie over het ongeval: ’Omstreeks 14.50 uur reed het slachtoffer in zijn auto over de N9 in de richting Alkmaar. De man haalde voor hem rijdende auto’s in, maar had vermoedelijk te laat in de gaten dat er in het midden van de weg een verhoging/middengeleiding was. Het slachtoffer moest snel rechts invoegen, maar kwam daarbij in de berm terecht. Hij gleed door een greppel in en sloeg hier meerdere keren over de kop. De auto kwam op de rijbaan tot stilstand’.