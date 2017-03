Hollands Kroon rolt de grijze afvalcontainer uit

ANNA PAULOWNA - Inwoners van de gemeente Hollands Kroon ontvangen in april hun nieuwe afvalcontainer. Het betreft een grijze bak met oranje deksel die bedoeld is voor plastic, blik en pakken.

Door Lydia Jasper - 8-3-2017, 10:36 (Update 8-3-2017, 10:36)

HVC gaat de container eens in de vier weken legen. De grijze restafvalcontainer wordt vanaf de invoering van de nieuwe bak eens in de vier weken geleegd. Voor de groene gft-bak blijft HVC eens in de twee weken langskomen.

HVC heeft het bedrijf Inovim ingehuurd om de containers bij de woningen af te leveren. Een week voor de komst van de container ontvangen inwoners een brief van HVC met de leverdatum. Mensen hoeven niet thuis te zijn om ze in ontvangst te nemen.

Voor sommige adressen is ’maatwerk’ nodig. De bewoners daarvan krijgen nadere informatie.