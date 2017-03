NHD-actiecaravan donderdag in Schagen, vrijdag in Warmenhuizen

Foto HMC De NHD-actiecaravan.

SCHAGEN - De redactie van de Schager Courant staat donderdag met de NHD-actiecaravan op het plein van de Christoforuskerk aan de Molenstraat.

Door Ed Dekker - 8-3-2017, 10:31 (Update 8-3-2017, 10:33)

Iedere belangstellende is welkom. Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is er vanaf rond kwart over twaalf. Burgemeester Marja van Kampen van Schagen komt in de loop van de ochtend.

Verslaggevers zijn er van 9 tot 14 uur. Lezers kunnen hen vragen stellen over de reorganisatie- en overnameplannen voor de krant en kunnen reageren. Ook kunnen zij er terecht met tips voor artikelen.

Wij zijn vrijdag met de NHD-actiecaravan in Warmenhuizen, op het Theresiaplein (9-14 u).

#ditismijnkrant

Het actiecomité #ditismijnkrant is deze week op tournee. Tot en met vrijdag trekken veel regioredacties van Holland Media Combinatie (waartoe het NHD behoort) door hun de regio.

Redacteuren zoeken belangrijke plaatsen op in het verspreidingsgebied van de dagbladen van Holland Media Combinatie: van Den Helder tot Leiden; van Hilversum tot Heemstede; van Hoofddorp tot Oegstgeest; van Beverwijk en Purmerend tot Heemskerk. Met caravans trekken zij erop uit. Journalisten in het Gooi bezoeken deze week cafés en buurthuizen.

Holland Media Combinatie is uitgever van het Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad/IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en de Gooi en Eemlander.

In gesprek met lezers

Met deze actie wil het comité het belang van regionale journalistiek benadrukken. Verslaggevers gaan in gesprek met lezers, zij kunnen de standplaats opzoeken om hun gevoel bij hun dagblad met de redacteuren te delen. Daarvan wordt in de kranten en online ook verslag gedaan. Uiteindelijk worden zo’n twintig plekken opgezocht in het verspreidingsgebied van de vijf dagbladen. De caravan-actie vindt plaats onder de vlag van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

TMG, het moederbedrijf van de Holland Media Combinatie, kondigde op 31 december aan dat er 45 journalistieke banen bij de regionale dagbladen worden geschrapt. Het actiecomité verzet zich hiertegen. Zo’n forse bezuiniging betekent volgens het comité een ernstige bedreiging voor de regionale journalistiek.

Manifestatie

Sindsdien is een hoop gebeurd. Met een drukbezochte manifestatie in Alkmaar wilde de redactie het belang van regionale journalistiek onderstrepen. Een oproep aan lezers om ons een ansichtkaart te sturen als steunbetuiging leverde ruim tweeduizend ’liefdesverklaringen’ op.

Met talloze spontane initiatieven, vanuit de lokale politiek, de economie en van maatschappelijke en culturele organisaties, is de rol van volwaardige regionale kranten in de samenleving benadrukt.