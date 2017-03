Diny Braak uit Winkel bemiddelt voor een soepele echtscheiding

Foto Marc Moussault Diny Braak probeert scheidingen soepel te laten verlopen.

WINKEL - Op een nette manier uit elkaar gaan en dan in goede harmonie samen ouders blijven voor de kinderen. Het kan, al is het niet eenvoudig, zegt mediator Diny Braak-Van den Blink uit Winkel.

Door Marten Visser - 8-3-2017, 10:11 (Update 8-3-2017, 10:11)

Ze bemiddelt via haar bedrijf Mediationverbindt al enkele jaren bij echtscheidingen en is sinds kort aangesloten bij Succesvol Scheiden Nederland.

Coach

Als echtscheidingscoach en kindercoach helpt ze op deze manier ook mensen die, na een scheiding die soepel leek te gaan, alsnog met elkaar in conflict dreigen te raken.

Of na de breuk steeds slechter met hun partner kunnen communiceren. Het doel: mensen goed door deze moeilijke periode in hun leven heen loodsen. En er voor zorgen dat de kinderen niet de dupe worden van de onmin tussen hun ouders. ,,Een scheiding is één van de meest ingrijpende dingen die een mens kan meemaken in zijn leven’’, zegt Braak.

Als mediator komt ze in beeld als een stel uit elkaar wil gaan. ,,We kunnen samen alles regelen. Het echtscheidingsconvenant, afspraken over de kinderen, de financiën. Op basis van het convenant moet een advocaat het verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechter toetst de afspraken aan de wettelijke normen.’’

Communicatie tussen de (aanstaande) ex-partners is van groot belang, zegt Braak. ,,Ze moeten open staan voor deze manier, daar begint het mee. De meeste scheidingen verlopen netjes, soms is er boosheid, worden er verwijten gemaakt. Het kan zijn dat een van de twee vreemd is gegaan. Dat leidt tot woede. Logisch. Soms is de één ook verder dan de ander. Heeft één van de partners besloten dat hij of zij weg wil. Die is daar daar dan al weken, maanden mee bezig. Is bij wijze van spreken de spullen al aan het verdelen op het moment dat de ander nog in de ontkenningsfase zit. Zo van ’wow, wat gebeurt mij nu?’ Daar moet ik dan in sturen.’’

Neuzen

,,De kracht van mediation is dat je de neuzen weer de zelfde kant uit kunt krijgen. Dat je mensen laat zien dat niemand er bij gebaat is wanneer ze de hakken in het zand zetten. Ik besteed veel aandacht aan communicatie. Laat zien wanneer mensen bij voorbeeld een directieve, sturende communicatiestijl hebben. Dat ’t wel moet gaan zoals zij willen. Er zijn foefjes om dat om te draaien.’’

Soms verloopt de scheiding soepel, maar beginnen de problemen daarna pas. Dan kan Braak optreden als scheidingscoach of kindercoach. Ook dan is het wegwerken van emoties en woede prioriteit nummer één.

,,Dan ga je echt diep. Ga je op zoek naar waar die woede zit. Laat je mensen zien dat ze op elkaar reageren. Dat de ex-vrouw anders reageert als de man niet meer aan de deur staat te blazen wanneer hij de kinderen komt halen. We doen oefeningen, leren mensen communiceren. Soms hebben mensen het idee dat ze het zelf wel goed doen. Tot ze zien dat de tegenpartij het anders ervaart. ’’

Oude koeien

,,Je ziet ook vaak dat er constant oude koeien uit de sloot worden gehaald. Daarom zijn mensen die in scheiding liggen ook doodmoe. Ze zijn er constant mee bezig, dat vreet energie.’’ Braak gebruikt de methode van Succesvol Scheiden Nederland, van Wanda Vendrig, die zelf twee echtscheidingen meemaakte. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop. Braak: ,,Als de ouders een conflict hebben, kunnen de kinderen daarin worden meegetrokken. Daar kunnen ze hun leven lang last van houden.’’

Door emoties te ’neutraliseren’ en ouders beter te leren communiceren, wordt geprobeerd de situatie te normaliseren. Lukt het altijd?

,,Nee. Ik heb meegemaakt dat een vader zijn kind tegen de moeder opzette en het zomaar bij de moeder weghaalde. Dan kan zo’n moeder alleen maar naar een advocaat stappen. Wat ik kan doen, is haar coachen. Haar leren hoe ze om kan gaan met haar gevoelens, met haar kind. Want dat wil je niet verder beschadigen.’’

Zelf is ze al 35 jaar getrouwd met kermisondernemer Klaas. Het geheim? ,,Mensen veranderen. Je moet er constant aan blijven werken samen. En elkaar vrij laten.’’

www.mediationverbindt.nl