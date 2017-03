Huiskamersfeer in vernieuwd gemeentehuis

Foto Marc Moussault Werken en eten: een relaxte sfeer in Werkcafé De Pier in het vernieuwde gemeentehuis aan de Laan in Schagen.

SCHAGEN - ,,We zijn heel blij met het nieuwe werken hier. Je komt nu veel makkelijker en sneller met collega’s in contact.’’

Door Richard Zut - 7-3-2017, 16:17 (Update 7-3-2017, 16:18)

Dat zéggen de medewerksters Marieke Lucassen en Willy Botman niet alleen over de totaal andere werksfeer die achter de schermen van het vernieuwde Schagense gemeentehuis is gecreëerd; dat stralen ze ook écht uit. Het tweetal zit te overleggen aan een werktafel in de foyer van de raadszaal, een van de nieuwe open ruimtes waar alle Schager ambtenaren sinds een paar weken kunnen flexwerken.

Ook Joke Kos (afdeling KCC-telefonie) is enthousiast: ,,Mij bevalt het prima zo.’’ Teamcoördinator Sjoerd Ribbers vat het zo samen: ,,Ik heb hier alle verbouwingen meegemaakt. Maar deze maakt het echt helemaal af!’’

In concreto zijn bestaande muren en deuren in het gebouw aan de Laan geslecht. Geen muffe kamertjes meer waar onzichtbaarheid loert, maar een warme huiskamersfeer die kruisbestuivingen tussen afdelingen bevordert. En wie zich toch even af wil zonderen - al dan niet met bezoek - kan dat in een van de hoekjes met luie stoelen doen, of in een strak kantoortje met of zonder glazen wand.

Dat leert een snelle rondleiding door burgemeester Marjan van Kampen en Maaike Ligthart, projectleider gemeentelijke huisvesting. Samen laten ze alle afdelingen zien op de drie verdiepingen waar open werkruimtes zijn vernoemd naar de thema’s die deze gemeente kenmerken: ’strand’ (2e etage), ’stad’ (1e etage) en ’polder’ op de begane grond. Ligthart: ,,Dan krijg je namen als de Wielen en de Omring, Zeester en Werkcafé De Pier.’’ Die laatste plek is helemaal bijzonder, zegt burgemeester Van Kampen: ,,Hier kun je werken en eten, en lekker latte machiato drinken met collega’s die je anders niet zo gauw zag. Ook onze Noorderkwartier-medewerkers lunchen hier gezellig mee.’’ De burgemeester is blij met het bereikte resultaat. ,,Apetrots! Want we hadden een budget van 1,7 miljoen euro en dat is gelukt, inclusief niet begrote planten, led-verlichting en nieuwe zonnepanelen.’’