Bestuurder overleden bij zware crash op N9 bij Schagerbrug

SCHAGERBRUG - Op de N9 bij Schagerbrug heeft dinsdagmiddag een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een personenauto betrokken is geraakt. De inzittende is overleden.

De rode sportauto raakte tijdens het rijden in de greppel tussen de parallelweg, waarna hij werd gelanceerd en over de kop sloeg. De auto ramde onder meer een blauw bord met plaatsaanduidingen. Het voertuig is compleet vernield geraakt.

De identiteit van de man is nog onbekend. De VOA van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

De N9 is voorlopig afgesloten vanwege de grote ravage die is ontstaan.

