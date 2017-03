’Niedorp Open Air Festival krijgt tweede dag’

NIEUWE NIEDORP - Het festival Niedorp Open Air, dat vorig jaar voor het eerst bij De Rijd werd gehouden, wordt dit jaar uitgebreid met een tweede dag.

Door Mike Deutekom - 6-3-2017, 21:09 (Update 6-3-2017, 21:09)

Organisator Jelle Vriend wil op vrijdag tussen vijf uur ’s middags en elf uur ’s avonds live muziek gaan programmeren.

Vriend begon vorig jaar met het Niedorper festival nadat hij het beu was om steeds voor goede dancemuziek naar de Randstad te moeten afreizen. ,,Weet je wat het is, ik houd van elektronische muziek. En dan moet je dus steeds op reis. Ik was dat zat en daarom ben ik me er in gaan verdiepen wat er allemaal bij komt kijken om zelf zo’n evenement hier in Nieuwe Niedorp te gaan organiseren. Al snel had ik het idee dat ik dat ook wel kon, en zodoende ontstond Niedorp Open Air.’’

Bandjes

Het dancefestival voor jongeren met een voorliefde voor house en technomuziek was een succes. Vandaar het vervolg dit jaar. ,,Maar ik kwam vorig jaar ook ouderen tegen die vroegen of er naast de dancemuziek ook bandjes, zangers en zangeressen konden optreden. Daarop heb ik besloten om dit jaar op vrijdag live muziek te programmeren en op zaterdag het house-gedeelte te doen.’’

Het festival wordt gehouden op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni, opnieuw bij De Rijd. Vriend: ,,Vrijdag beginnen we om vijf uur en gaan we door tot elf uur ’s avonds, zaterdag is het festival van twee uur ’s middags tot middernacht. Vrijdag wil ik veel - vaak nog onbekende - bandjes en zangers en zangeressen de kans geven, zaterdag gaan we op de mainstage voor (internationaal, red.) bekende dj’s. Op de tweede stage wil ik lokaal talent de kans geven.’’

Artiesten en bands die op de vrijdag hun doorbraak willen bewerkstelligen op Niedorp Open Air kunnen Vriend mailen op niedorpopenair@gmail.com.