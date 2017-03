Auto belandt in sloot op de Keinsmerweg in ’t Zand

’T ZAND - Een auto is maandagmorgen in de sloot beland op de Keinsmerweg in ’t Zand. De bestuurder raakte de controle over het stuur kwijt nadat hij met zijn rechterwiel in de berm was geraakt.

Door Internetredactie - 6-3-2017, 17:50 (Update 6-3-2017, 17:50)

Vervolgens stuurde hij links, daarna rechts en belandde uiteindelijk in het water. De bestuurder heeft geen verwondingen opgelopen. De auto is door een berger uit de sloot gehaald.